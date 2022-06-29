合庫金(5880)旗下合庫銀統籌主辦益登(3048)科技等值新臺幣25億元聯貸案，該案募集資金係用以償還既有負債及充實營運週轉金，在獲得銀行團熱烈支持及踴躍參貸，超額認購140%，最終以等值新臺幣25億元完成募集。

益登以代理銷售半導體零組件為主要業務，在各種新興應用帶動下，110年度合併稅前淨利大幅成長，並被研究機構Gartner評鑑為全球第十大半導體代理商。益登科技預計今(111)年在資料中心、雲端、大數據處理、5G與相關網路設備升級等領域營業收入將有再突破的機會，雖面臨全球經貿環境劇烈變動影響，益登科技經營團隊仍將以穩健經營原則，整合與數據分析客戶需求，並顧及產品結構之健康發展，提供客戶高附加價值的服務，以面對未來瞬息萬變市場的挑戰。

合庫銀110年度聯貸市場排名帳簿管理行及共同主辦行均名列前三，更於今年獲國際長期信用評等調升為「A+」，國內評等更調升至銀行業最高之「twAAA」評級，長期展望「穩定」，創下歷年最佳成績。

合庫金控5月稅前淨利21.94億元，稅後淨利為18.3億元，月增65.7％；累計稅前淨利87.84億元、稅後淨利為74.04億元，每股稅後盈餘為0.52元。