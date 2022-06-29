前路透社記者喬伊斯經營的「孟買春秋」臉書粉絲專頁28日晚間PO文表示遭到台北市長柯文哲粉專封鎖，PO文直呼「我的言論自由在哪裡？」，對此台北市政府回應，由於「孟買春秋」部分發言為洗版式人身攻擊，予以封鎖以維護其他用戶權益。

「孟買春秋」粉絲專頁曾被國民黨標上民進黨側翼粉專標籤，近期常在臉書檢討柯市府許多政策，並且前往柯粉專留言，昨晚間他PO文表示遭到柯文哲粉專封鎖，質疑拿納稅人薪水經營的粉專這樣封鎖民眾，是「獨裁的前兆」。

台北市政府發言人陳智菡接受媒體電話聯訪回應，「孟買春秋」某些發言並非奠基於理性，也不是聚焦公眾事務討論，而是針對柯文哲個人充滿情緒性攻擊謾罵，意在製造對立、衝突，因此封鎖「孟買春秋」這種洗版式人身攻擊。陳智菡說也補充，為維護柯文哲社群其他用戶公平獲取資訊之權益，管理員歡迎有理性、不慣性洗版干擾其他受眾之網友自由發言討論。