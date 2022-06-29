藝人「嘻小瓜」（謝紹宸）憑藉幽默風趣與機智反應，近年成為許多綜藝節目的熟面孔，平常也不時會與粉絲分享生活點滴。嘻小瓜今(29日)迎來33歲生日，沒想到他透露昨(28)日去爬山時，竟不小心滑倒踩空，差點跌落山谷，驚險地直呼是「離死亡最近的一次」。

嘻小瓜昨(28日)透露近日遇到低潮，在臉書以「我離死亡最近的一次」為題發文寫道：「生日前夕我差點跟大家說再見！為了挑戰自己然後又剛好遇到一些低潮，於是朋友帶我去爬山。沒想到對於新手完全沒爬過的我，真的超緊張，要登頂之前遇到很多石階，或者需要攀岩的地方」。

嘻小瓜準備去拍登頂照片時竟不小心踩空滑落，險遇生死關頭。（圖／取自嘻小瓜臉書）

沒想到嘻小瓜差點出意外，他驚險地表示：「因為這幾天下雨所以石頭有點滑，我在準備去拍登頂的照片時，不小心踩空滑落，我大叫一聲，好險旁邊是個大石頭我立刻抓住，朋友們立刻抓住我，然後我用盡全力往上爬！！當時沒有覺得會死掉只覺得好像只是小跌倒，後來整個結束下山以後，朋友才跟我說如果剛剛我沒抓穩，我可能就再見了，幸運的話被樹枝擋住如果不幸運就是跌落山谷！謝謝老天還讓我活著」。

嘻小瓜最後標註寫道：「#明天見 #還可以跟大家見面很幸福」；好友黃沐妍看了急忙問候：「太嚇人了！爬山要很專注，好險平安」，嘻小瓜也以感恩的心說：「謝謝老天還讓我活著」；網友也驚呼：「有聽過皇帝殿真的蠻危險的，幸好沒事呼～福大命大」、「一線天要小心」、「山稜線真的要小心」、「一般布鞋還是都會滑，（也有滑倒的經驗，身上都是泥濘）要登山還是穿登山鞋比較止滑比較安全」，直說幸好吉人天相，並祝他生日快樂。