儘管市場的不穩定，福斯依舊對保時捷汽車在第四季的上市感到樂觀，希望給該豪華汽車品牌更多的自由，福斯集團財務長周三如此表示。

財務長Arno Antlitz在慕尼黑舉行的路透汽車歐洲會議上表示，公司非常樂觀的認為，能夠在第四季推動該計畫，保時捷將獲得企業的自由，對此大家可以期待更多。

財務長也表示，關於IPO，投資人仍然有大量的興趣和資金；「我們開展這項計畫的所有理由仍然存在」。