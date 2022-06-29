111年上半年民間參與公共建設成效統計出爐，總簽約件數56件，簽約金額達新台幣1954億元，已超越去年1888億元的簽約金額。

財政部表示，雖然COVID-19疫情持續影響，但民間參與公共建設仍在今年上半年交出亮眼的成績，創3年新高，截至6月底，已簽約將近2000億元，顯見各主辦機關已摩拳擦掌，積極推動民參案件，預估111年全年簽約金額可創新高，繼去年推動成效後再創佳績，金虎生風。

據財政部統計，上述56件民參案件，依促參法辦理簽約達34件，金額360億元，其中以台中市政府簽約164億元最佳，主要是「台中市立老人復健綜合醫院BOT案」投資金額高達157億元所致，經濟部則暫以簽約87億元居次。此外，依其他法令辦理案件則以高雄市政府簽約620億元最佳，該府也穩坐上半年招商王，其中「多功能經貿園區特貿三都市更新案(北基地)」投資金額高達397億元遙遙領先。

財政部招商大會7月1日也熱鬧登場，投資商機2245億元。財政部為積極引進民間資金投入公共建設，有效提高案件能見度與媒合商機，訂111年7月1日下午2點於南港展覽館2館701A舉行「111年民間參與公共建設招商大會」，將釋出111年下半年至112年上半年投資商機82案新台幣2245億元，大會並邀請行政院蘇院長蒞臨頒發招商卓越獎及簽約獎勵金，勉勵各機關110年積極招商的卓越成果。

財政部表示，82件商機案源中，依促進民間參與公共建設法辦理者共計46案，計畫規模約480億元，以交通建設9件、運動設施9件及文教設施7件，為案件數最多的前3名公共建設類別；個案計畫規模前3名分別為教育部「八德智慧健康創新園區BOT案(125億元)」、國軍退除役官兵輔導委員會「宜蘭榮民文化藝術館BOT案(84億元)」及行政院農業委員會「嘉義市阿里山林業村BOT案(57億元)」；此外，運用大眾捷運法等其他法規辦理引進民間投資之案件36件，計畫規模逾1765億元，個案計畫規模最大者係新北環狀線十四張站暨南機廠土地開發案(520.14億元)。

財政部進一步表示，本次招商大會將由蘇院長頒發招商卓越獎及簽約獎勵金，有18個機關共獲頒4億元獎勵金，110年招商成績最佳的機關，中央為交通部、經濟部，地方為台北市政府。財政部說明，為積極引導民間資源投入長照建設及服務，本次招商大會特別規劃設置長照專區，提供長照促參案源及相關法令諮詢；另考量網路行銷及應用趨勢，財政部建置「促參iMAP招商地圖網」提供投資人即時且多元的案件資訊，並設有業者資料庫，加強業者間的聯繫以快速有效媒合商機，盼能藉由虛擬網路突破時空限制，媒合機關及相關業者，「促參iMAP招商地圖網」將於7月1日同步上線。