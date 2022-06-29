財政部關務署委由台船(2208)新造的第4艘100噸級巡緝艇，周三於台船高雄廠區舉行安放龍骨典禮，由高雄關關務長陳木榮及台船公司副總經理周志明共同主持，祈祝後續工程圓滿順遂、人員平安順利。

「海關巡緝艇汰舊換新計畫-100噸級巡緝艇4艘採購案」將陸續汰換現有性能老舊的巡緝艇，新造的100噸級巡緝艇，船長32公尺，船上搭配兩部2580KW高速柴油主機、減速齒輪及兩套五葉固定螺距螺槳，船速可達30節，除速度快外，亦具備機動性強及操控性良好的優點，另偵蒐裝備配有低光源偵測功能夜視系統及星光夜視雙筒望遠鏡，為執行海上查緝工作利器。第4艘巡緝艇將配置於高雄關，係於110年11月12日開工，預定111年11月下水並於112年3月31日完工交船，屆時將成為海上查緝的生力軍，執行高雄關轄區水域查緝任務。

高雄關表示，海關肩負貨物通關、稅費稽徵、邊境管制及查緝走私等重要業務，新造巡緝艇正式啟用後，將可全面提升查緝量能，有效打擊非法走私船隻，全年無休守護國家大門及維護國人生命健康安全。