全球數位儲存品牌廠Transcend創見(2451)推出最新款高速行動固態硬碟ESD380C，搭載USB 3.2 Gen 2x2傳輸介面，針對專業工作者與電競玩家設計，具備2000MB/s極速效能、高達2TB儲存空間、與美國軍規抗震等特性，打造高速流暢的儲存體驗，賦予資料堅固安心的防護。

ESD380C搭載USB 3.2 Gen 2x2傳輸介面與Type-C連接埠，內建多通道控制器，讀寫速度高達2000MB/s，高效傳輸與低延遲特性，適合儲存4K影片、高解析度照片或大型多媒體檔案。ESD380C機身採堅固的鋁合金材質，不僅保護硬碟資料，更強化散熱效能，同時內建動態熱能管理機制(Dynamic Thermal Throttling)，長時間高速運作也能保持穩定的效能表現。

ESD380C符合美國軍規抗震標準，可承受外力撞擊與落摔，外觀設計輕巧耐用，尺寸僅約名片大，可輕鬆置於口袋內，方便內容創作者與專業攝影師隨身攜帶，經典的橡膠外殼亦具備防滑吸震效果。此外，ESD380C適用於各種裝置，內附USB Type-C傳輸線以及Type-C轉Type-A傳輸線，可連接PC、Mac、平板或相機，更支援新世代家用電玩主機，擴充玩家們的遊戲庫。

ESD380C提供專屬資料管理軟體Transcend Elite，包含備份與還原、資料加解密與雲端備份等功能，相容於Windows、macOS作業系統及Android裝置。