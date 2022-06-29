林良齊／台北報導

基本工資漲不漲？勞動部今天邀請勞資政學委員召開第二季基本工資工作小組會議，會中有勞方委員提及，消費者物價指數（CPI）不斷上漲，1至5月已成長3％，而基本工資攸關邊際勞工實質購買力，認為仍應調整，但與此同時，資方委員則認為，雖然CPI有成長但生產者物價指數（PPI）同期成長12.3％、躉售物價指數（WPI）更成長14％，反映至消費者承受的沒有這麼多，但基本工資調整與否仍言之過早。

基本工資工作小組今天由勞動部部長許銘春親自主持，並採線上及實體同時召開，僅有1名委員請假、其餘委員均出席參與。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛轉述，與會委員也關心疫情至今已有300萬人確診對相關行業的影響等，也有委員提及電價調整、國外廠商訂單變化等會有遞延效應，因此此次會議也未決定基本工資審議會開會時間，與會的委員希望等相關指標確定一點再召開，基本工資的調整仍言之過早。

但黃維琛說，與會的勞方委員提及過去審議時的CPI為重要指標，仍希望調整保障邊際勞工的實質購買力，也說去年受到疫情影響，但經濟發展、CPI等原因仍調整並採取薪資補貼等措施，如果要解決資方困難可以採薪資補貼或稅賦減免等措施。

但資方委員不否認CPI影響實質購買力，雖然CPI有成長，但PPI及WPI漲幅更遠遠高於CPI漲幅，生產者成本變動率增加甚多，但真正反映至消費者承受的部分沒有那麼多，希望大家綜合考量。

至於何時召開，黃維琛提及，依基本工資審議辦法，過去曾在8月召開、去年也曾因為疫情至10月才召開，但原則仍在第三季召開基本工資審議會。