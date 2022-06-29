CITIZEN代言人向來是台灣人氣指標和話題焦點人物，繼王建民之後，今年CITIZEN邀請職棒人氣王彭政閔出任代言人，彭政閔是中華職棒史上唯一完成兩千安打、百轟和兩百盜紀錄的全方位球星，昨日他出席CITIZEN代言人發布會，坦承每次上台說話都會很緊張，導演還教他怎麼對鏡頭微笑、擺POSE，與球場上威風凜凜的「火爆教頭」形象判若兩人，展露他親切的一面。

CITIZEN邀請有中職先生之稱的彭政閔擔任代言人，佩戴以結晶鈦打造的光動能GP衛星對時腕表「黑晶款」。（CITIZEN提供）

CITIZEN台灣總經理渡邊將人（左）攜手彭政閔做公益，捐贈球具給塗城國小的小球員。（CITIZEN提供）

有中職先生之稱的彭政閔，是中華職棒中信兄弟隊最具人氣的明星球員，現任中信兄弟隊副領隊，也是奧運中華成棒代表隊的打擊教練，他表示自己平日就有佩戴手表的習慣，尤其是擔任棒球教練，時間管理非常重要，要規畫球員體訓、練球和休息的時間，如此才能提升訓鍊的效率，讓球員潛力有更好的發揮。

CITIZEN光動能GPS衛星對時腕表「黑晶款」，8萬800元。（CITIZEN提供）

彭政閔昨日佩戴CITIZEN最新光動能GPS衛星對時鈦金屬腕表「黑晶款」，傳遞代言廣告「不斷前行」、「無止境」的精神，表圈及表帶上經過熱處理工法，創造出如月球表面般的獨特結晶鈦紋路。

CITIZEN來台25周年紀念限量款光動能電波時計腕表，限量1000只，3萬800元。（CITIZEN提供）

另為紀念CITIZEN來台25周年，特別推出台灣限定款光動能全球電波對時腕表，不鏽鋼BIP處理表殼點綴粉紅金指針、時標與表冠，搭配漸層深藍色表盤，風格沉穩大器。