台東縣國中小棒球隊球員已有不少球員確診，紅葉國小5、6年級的小球員就有一半陸續染疫，立委陳瑩媒合民間企業及台東縣中醫師公會，今天捐贈100盒「清冠一號」給國小棒球隊，確診球員看診也將免收掛號費，預估有近千名球員受惠。

陳瑩繼上個月媒合企業捐贈1000劑快篩劑後，再次由企業捐贈「清冠一號」用藥經費給基層棒球隊，包括台東縣中醫師公會理事長李元齡、台東基督教醫院醫師黃俊傑到場見證，由紅葉國小棒球隊代表受贈。

陳瑩表示，台灣疫情確診數雖有下降，但每日仍有上萬民眾確診，運動員確診後，有些輕微症狀或無症狀者，可以在解除隔離數周後回到運動場上，但有部分確診者持續受新冠症狀影響，影響生活功能及運動表現。

目前政府於確診者的公費治療，僅限於隔離期間，解隔離之後，就醫看診需回歸健保機制，但許多對於確診恢復健康的用藥，因為解隔離之後，變成需「自費」，清冠一號就是如此。

有鑒於此，身為台東棒委會主委的陳瑩，特別請台東中醫師公會出面溝通，希望由中醫師們來照顧球員們的健康，也向亞洲生化科技公司募資到100盒清冠一號的經費，讓中醫師們用清冠一號幫助球員們遠離長新冠的後遺症。

陳瑩感謝台東中醫師公會的協助，讓球員能在棒委會的特約中醫診所看診不收掛號費，也感謝亞洲生化董事長陳振興慷慨捐獻。

未來台東棒球隊球員及教練，確診後需要使用自費清冠一號時，皆可與台東縣棒委員聯繫，再由棒委會推介至特約的中醫診所，自費清冠一號的費用將由此筆經費負擔支應。