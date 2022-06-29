近期市場頻傳三星電子即將宣布量產3奈米GAA製程技術，目前傳將於明（30日）宣布正式量產。有消息人士透露客戶名單，除了一家大陸加密貨幣挖礦機晶片廠外，連此前傳轉單台積電的高通，也有下訂3奈米晶片，只是會視情況投片。

BusinessKorea報導，三星電子將於30日正式宣布量產GAA技術的3奈米製程；GAA電晶體結構優於目前的FinFET結構，能夠減少晶片尺寸和功耗。此前三星曾稱，與FinFET相比，GAA技術晶片面積可減少45%，功耗降低50%，以及效能提升30%。

若確有此事，三星本周如期宣布量產，則在3奈米進度上搶先台積電和英特爾，後兩者分別計畫於今年下半年和明年下半年開始量產3奈米晶片。

報導稱，今年稍早，一些業界觀察人士擔心三星可能會因良率問題，而推遲3奈米量產時程，「但這些擔憂被證明是毫無根據」。

TheElec援引消息人士透露，已有客戶向三星訂購3奈米晶圓代工，第一個客戶是大陸加密貨幣挖礦機晶片廠上海磐矽半導體技術有限公司；此外，三星的大客戶高通也下訂3奈米晶片，但會視情況投片。

報導指出，先前傳出高通因為三星良率低於預期，將3奈米製程轉單給台積電。如果台積電3奈米也面臨同樣問題，高通可能會將三星作為備案。不過三星以GAA技術應用3奈米製程或許很有意義，但能否在明年將該製程應用在智慧型手機用行動處理器上，仍有待觀察。