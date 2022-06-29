【全程字幕】黃珊珊拿2成選票助攻綠營？ 柯文哲酸蔣萬安：要有志氣點 @中時新聞網

總統蔡英文的任期將於2024年屆滿，副總統賴清德、台北市長柯文哲與新北市長侯友宜都被認為有可能挑戰2024總統大位。前立委郭正亮昨（28）日指出，「2024年的總統，是台灣有史以來最辛苦的總統」，他更點出會有三種危機要處理，引發討論。

郭正亮昨在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中坦言，日前經濟部召開電價審議委員會臨時會，7月起電價平均漲幅8.4％，其中針對高壓、特高壓的產業用電大戶，平均調漲15％最多。7月1日電價調漲上路之後，廠商一定會將成本轉嫁給消費者，之後絕對「萬物齊漲」。

郭正亮更爆出可怕的後果指出，電價調漲了之後，「勞工會開始要求漲工資，因為他生活變困難了」，結果若是資方漲了工資，一定會再帶動全部價格「又再漲一波」，郭正亮也坦言，「工資跟發電都是漲價之母」，最後都是苦了人民。

最後郭正亮提及，「2024年的總統，是台灣有史以來最艱難的總統」，點出下任總統在2024至2028年任期內，可能會遇到「缺電危機」、「勞保破產」及「武統危機」，他也強調下屆總統任內2027年是對岸的「二十一大」，因此中國大陸領導者一定會想要解決台灣問題，而這些都是在「這一任總統任內所碰到三大議題」。