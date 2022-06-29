美華國小6年級學生、陀螺隊隊長鍾定叡。（陳夢茹攝）

教育局局長林明裕也一時興起，向學生學習如何邊打陀螺。（陳夢茹攝）

青溪國小創資班讓每個學生自己決定暑假任務。（陳夢茹攝）

平鎮國中結合科技中心的量能，推出「創意動力船」實作作業。（陳夢茹攝）

暑假將至，桃園市國中小教師們精心設計具有創意及教育意義的暑假作業，包括打陀螺、TABATA運動、定格動畫、利用廢棄物手作動力船等，另有學校讓學生自訂暑假目標，創意又多元的暑假作業讓學生樂在其中。

教育局局長林明裕表示，因應暑假即將到來，各級學校安排許多自創暑假作業，讓學生在暑假期間也能自主學習，將暑期變得多采多姿，未來也會持續鼓勵學校規畫更多豐富跨域的暑假作業。

位於大溪區的美華國小，每位學生在入學時都會收到學校發下的1個陀螺，校內更有隻陀螺隊，學校為傳承這個校本特色，規畫一系列的校訂課程於正式課程中進行教學，將打陀螺的技術分為初、中、高共3級，今年暑假更推出「陀飛碟舞」特色作業，讓學生在暑假期間在家自主訓練、精進技術。

美華國小6年級學生、陀螺隊隊長鍾定叡說，他從1年級便加入陀螺隊，目前最重打過40公斤的大陀螺。他認為，自己在打陀螺的當下相當開心，而且會越打越有自信，尤其身為隊長責任越大、成就感也越大。

龜山區自強國小跟上流行，將暑假作業結合近年很夯的TABATA間歇運動，讓學生在家也能兼顧肌力與有氧訓練。體育組長曾嘉珍指出，學校教師共編出6套不同運動強度及難度的TABATA運動，並製成網路影片，學生須跟跳並錄影繳交作業。

自強國小4年級學生徐上皓直呼，TABATA運動的動作不難，但做完真的會很累，他覺得這個暑假作業很棒，可以在放假時也能有規律運動，還可以邀請家人一起做，讓彼此都變得更健康。

此外，平鎮國中結合科技中心的量能，落實科技教育，推出「創意動力船」實作作業；青溪國小創資班讓每個學生自己決定暑假任務，有人做定格動畫宣導防疫的重要性、有人利用市內日式建築景點規畫偽出國等；新埔國小為行政院環保署台美生態夥伴學校ECO SCHOOL，更請各班的綠天使代表們發揮創意，用廢棄保特瓶、紙箱、瓶蓋、樹枝等回收物進行創作，以宣導環保觀念。