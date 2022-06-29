管麟角色吃重，要談戀愛還要帶小孩。（GagaOOLala提供）

謝佳見主演的酷蓋爸爸第二季超前導海報。（GagaOOLala提供）

路嘉欣、趙逸嵐與兒子Matt戲份吃重。（GagaOOLala提供）

由偶像劇男神謝佳見領軍主演首部同志BL家庭劇《酷蓋爸爸》，第1季一播出受到熱烈迴響，第2季已於4月殺青。謝佳見飾演的Damian與劇中男友傑立於上一季結尾才漸行漸遠，第2季就殺出「小三戰隊」徐韜和管麟，為２人戀情再掀波瀾。

由徐韜飾演的小三小威，和謝佳見在餐酒館事業經營上朝夕相處，建立起了令人難以忽視的革命情感，曖昧情愫就要一觸即發。徐韜以BL網路劇《紅色氣球》中的李向晚一角打開知名度。時隔5年再次飾演同志，一開始覺得跟飾演異性戀男生無異，直到定裝那天，導演陳怡妤問他：「你覺得這小威在戲裡是有出櫃的嗎？」徐韜才開始深思同性戀出櫃議題，必須在準備演員功課中考量進去：「同志在發現自己喜歡上男生的時候，生活都會面臨一些自我懷疑，這點可以成為詮釋角色上更細膩的設定。」

徐韜在劇中單戀有家室的謝佳見，認為角色很悲情但演起來很痛快，但現實中若遇到相同情況，他有辦法克制得住：「如果現實生活中，喜歡上有家室的人，我就會選擇模糊處理，就算眼神會不自覺一直表態，但行為上，我還是堅守住。」

而最近因出演類BL劇《我和我的鋼四壁》及美食頻道《管我煮什麼》大受歡迎的廚藝男神管麟，也開心加入劇組，飾演傑立高中時期暗戀的竹馬小高，為Damian和傑立的戀情再掀波瀾。管麟笑談願意接演的原因：「因為我私下沒有當過第三者，劇中第三者還處處受人愛戴。尤其飾演傑立媽的鄭怡姊，每每看到小高都會高8度的打招呼或示好，能通過民歌天后鄭怡姊的音調認可，絕對是品質保證。」

管麟雖然表演經驗豐富，但接演暖男第三者還是一大挑戰，擔心淪為被人撻伐的小三。他也想挑戰Damien這個角色，「因為自己在感情中偏主動，很願意放鬆地展現出只有另一半能看到的一面，例如搞笑、幽默、撒嬌…等等。如果放在詮釋角色上，我想應該會有很多灑糖餵糧的互動片段。」準備好進軍腐界，搶攻同志天菜的決心。管麟和徐韜組成的「小三戰隊」，讓第二季劇情更具衝突，2人的天使顏質與魔鬼身形，也讓這部劇更添可看性。

由謝佳見、邱木翰、路嘉怡、路嘉欣、趙逸嵐、林毓家、管麟、鄭怡、許乃涵、徐韜、葉天倫等知名演員所主演的台灣首部同志家庭BL劇《酷蓋爸爸》第二季將於父親節（8／8）於全球最大同志影音平台GagaOOLala全球首播，藉由兩個爸爸的愛，將花蓮的美景和美食介紹給世界各地的觀眾。