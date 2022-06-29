有些私校未被列專案輔導學校卻急著想退場，引發爭議。教育部技職司長長楊玉惠今天表示，將要求未列入專案輔導卻自行停招停辦退場之學校，必須能提出優於《退場條例》之教職員慰助金以及相關學生權益保障，否則教育部不會允許未列專輔之學校輕易退場！

現在私校停辦有雙軌，除了《私校退場條例》，也有學校是依照《私校法》規範停辦。但私校經營狀況還可以，卻可能提前自我了斷，即使未被教育部列為專案輔導學校，也走《私校法》提前自我了斷，以避免財產充公、支付教師資遣慰助金等。

但如果學校經營狀況很差，被教育部列為專案輔導學校後，期限內又無法改善，教育部就會介入重組董事會，讓他們循《私校退場條例》退場。這時，原先的那群董事們，就只能靜待校產被充公。

教育部今天召開《私校退場條例》子法研商會議，高教工會提出，「專輔學校」依據《私校退場條例》退場，而「非專輔學校」卻得依據《私校法》自行退場，這樣的「雙軌制」，日後可能造成嚴重道德風險。

高教工會認為，這種雙軌退場制，等於「提醒」高中以上私校提前自我了斷，更可能嚴重侵害成千上萬教職員生權益，更可能造成上千億校產無法回歸公共與社會！

楊玉惠當場承諾，私校要停招、停辦，都要在教育部核准之下才能進行，對於要用《私校法》招停辦的學校，教育部會用嚴格的標準來檢視他們的計畫書，他們必須對老師提出更好的優離優退條件才可以。

楊玉惠說，如果私校循《私校法》退場，學校要完全負責後續的處理，教育部的退場基金也不會補助。而且，這樣的學校必須能提出優於《退場條例》之教職員慰助金以及相關學生權益保障，教育部才可能讓他們退場。