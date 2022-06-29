歐元區六月的經濟信心略低於預期，消費者和零售業變得更為悲觀，但工業和服務業信心轉好。

歐盟執委會的調查顯示，歐元區19個國家的經濟信心從5月的105.0下滑至6月的104.0。路透調查經濟學家的平均預期為103.0。

工業信心出現改善，從五月的6.5升至7.4。服務業信心指數從14.1升至14.8。經濟學家此前對這兩個數字的預期都是下降。

工業對未來的生產和訂單狀況比較樂觀，但對就業狀況則不那麼樂觀，而且總體不確定性也有所上升。

服務業對商業的態度在過去三個月都更為樂觀，但對未來的態度則不那麼樂觀。

消費者信心指數從-21.2下滑至-23.6。零售業交易信心則從-4.2下滑至-5.1。家庭對於過去和未來一年的經濟狀況更感到悲觀，特別是有關他們進行大宗採購和儲蓄的前景。

歐元區內的前五大經濟體經濟信心低落，最明顯的是荷蘭。

消費者通膨預期在三月達到歷史新高之後，目前也繼續下降，從5月的45.5降至6月的42.6。製造業通膨預期也從4月的59.5，降至50.4。