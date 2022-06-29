苗栗縣選舉委員會29日召開第402次委員會，審定通過苗栗縣第22屆鄉鎮市民代表選舉區劃分及名額分配，其中南庄鄉因人口數未達1萬人以上，其代表名額由11名修正為7名。

苗栗縣選舉委員會指出，苗栗縣第22屆(苗栗市第12屆、頭份市第3屆)鄉鎮市民代表選舉，各鄉鎮市應選出總名額與上屆總名額，除南庄鄉代表名額修正為，其餘17鄉鎮市代表名額維持不變，全縣18鄉鎮市共劃分為68個選舉區，應選出189名代表、上屆193名，其中應有婦女保障名額14名、上屆15名。

另外，這屆代表選舉名額，以苗栗今年5月底人口數為基準，因部分鄉鎮市選舉區人口數變動關係，至名額有調整，其中後龍鎮第3選舉區應選3名、上屆2名；第3選舉區應選2名、上屆3名。

三灣鄉第1選舉區應選5名、上屆4名；第3選舉區應選1名、上屆2名；泰安鄉第2選舉區應選2名、上屆3名；第3選舉區應選3名、上屆2名。

苗栗縣選舉委員會總幹事彭基山說，今年地方公職人員選舉，訂11月26日投票，8月29日至9月2日將由縣選舉委員會及本縣各鄉鎮市公所受理各候選人登記。