國民黨中常會29日正式提名智庫執行長柯志恩參選高雄市長，對此，綠營高市議員參選人頻頻對柯志恩砲轟，批評柯志恩只會說空話卻拿不出政策白皮書，甚至還不斷口誤，根本是「韓國瑜第二」，也呼籲柯志恩不要來高雄「沾醬油」。

民進黨高市議員參選人湯詠瑜表示，柯志恩正式獲得國民黨徵召參選高雄市長後，發文說自己要全力以赴，要為大高雄的蛻變、重生與繁榮而戰。但完全看不到她對於高雄未來發展的政策、規畫，她也提醒柯志恩打空戰不是說空話就會贏，應該快點提出政策白皮書。

湯詠瑜也呼籲，柯志恩要好好做功課，不要再口誤了，她身為智庫執行長，應該拿出專業、提出政見，高雄需要「有真心、有執行力、認真為高雄做事」的市長候選人，盼柯志恩不要把高雄人的未來當作跳板，高雄不是國民黨的醬油碟，不要來高雄沾醬油。

而民進黨高市議員參選人黃偵琳也批評，柯志恩一直強調會用雙腳走遍高雄 ，不願意當韓國瑜第二，但一提到高雄的願景竟把高雄地標講錯，不禁讓偵她疑柯志恩就是把高雄市長選舉當外景節目般，打空戰 、講空話，卻又說不出要給高雄什麼。

對於柯志恩發出聲明「與韓國瑜髮量不同，不會切割韓國瑜，要打一場全國都看的到的選戰」，台灣基進黨高市議員參選人張博洋質疑，柯志恩若要打一場全國都看得到的選戰前，但卻連檢討韓市府政策都不敢，那柯志恩也只是髮量不同的韓國瑜罷了。