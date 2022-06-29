大陸外交部29日舉辦例行記者會上，被問到日前美國商務部產業安全局發佈檔指出，因違反美國出口管制規定，將註冊地為大陸、俄羅斯、英國等9國的36家公司列入「實體清單」進行制裁，其中5家陸企被控支持俄羅斯軍事和國防工業基地建設。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，美方此舉沒有國際法依據，是在搞「長臂管轄」與單邊制裁。中方已經提出嚴正交涉。

趙立堅更強調，敦促美方糾正錯誤，撤銷單邊制裁和「長臂管轄」，中方將會採取一切必要措施維護中方企業相關利益。