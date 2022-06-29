1名人妻在《匿名公社》寫下，她媽媽在她國中時因為意外過世，結婚後她把生病婆婆當成媽媽無微不至得照顧17年，怎料婆婆竟當著全家人說：「媳婦不會真心想照顧你，因為媳婦永遠都是外人」，令原PO傷心喊：「這輩子我註定沒有媽媽」，貼文一出引起熱議。

原PO在臉書《匿名公社》發文，她真心誠意的的照顧身體不好的婆婆17年，在母親節當天，她特別找全家人一起幫婆婆慶祝，並準備豐盛的飯菜，沒想到婆婆竟當大家的面說：「媳婦不會真心想照顧你，因為媳婦永遠都是外人」，她聽到後難過表示，心在滴血。

她國中時母親因意外過世，婚後便她真心誠意的照顧婆婆，她說：「因為我很高興，我又有媽媽可以叫」，但自從聽到婆婆說她是外人，她便不在和婆婆說話，也不想幫對方洗碗，還好老公沒有責怪她，原PO說：「既然你視我為外人，很抱歉，我必定視你為陌生人，這輩子我註定沒有媽媽」。

文章曝光後，網友們紛紛留言安慰：「婆婆本來就不是親媽，不管做多少，媳婦都不會變成女兒，所以適當就好」、「難過的是17年來虛情假意的對您，還享著您真心的照顧，別難過，最少您是個真誠的人」、「相信媽媽在菩薩身邊守護你，才讓你遇見神隊友，你的媽媽一直一直都在」、「你在付出的時候，你心裡也有收穫了!能給是有福的，加油喔」。