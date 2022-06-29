世界各國逐漸走向解封，加上新冠疫苗覆蓋率提升及檢疫政策調整，跨國旅行逐漸重啟，根據桃園機場的航班運量人數預報系統顯示，今日單日旅運量達1萬47人次，是自2020年4月以來首度破萬。桃機公司表示，旅運量的回升對機場營運是一重要里程碑，團隊欣喜之餘，將持續提升服務品質及推動各項建設計畫。

桃機公司指出，桃園機場今年1至5月旅客運量逾53萬人次，較去年同期成長37.7％，年增率自2月起連4個月正成長，顯見機場營運逐漸揮別疫情陰霾。

桃機自6月15日恢復轉機作業及開放入境旅客親友接送，截至6月28日平均每日轉機人數549人，單日最高逾1150人；親友接送比例佔入境旅客約28％，且呈上升趨勢。

面對邊境逐步開放，桃機公司除提升防疫車隊量能，也配合旅客通關需求，機動調整機場相關動線規劃及增派人力，期在兼顧防疫前提下，提供旅客安全、便捷、快速的通關與機場服務。

桃機公司表示，2年多來，新冠肺炎疫情雖重創桃園機場營運，但公司把握時機加速推動跑滑道、候機室、報到櫃台、行李輸送系統等各項空陸側工程及設施整建，期待隨著邊境管制逐漸放寬，能以全新面貌迎接疫後復甦，提供旅客更優異的服務品質。