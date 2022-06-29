兒盟自去年首創兒少專屬的公共政策平台──1420Hz兒少發聲平台，提供14歲到20歲兒少提供一個安全且可暢所欲言的網路平台，在這裡孩子可找到對社會議題志同道合的朋友，進行討論；也建置了提案機制，讓兒少可以為自身權利發聲且相信自己有力量做出改變，藉由這個網路舞台，讓孩子在邁向獨立主體的過程中，學習擁有「做自己」的權利，具有自主思辨與表達意見的能力。

據統計，目前已有 2431位兒少完成註冊加入，形成了 41個提案，並累積3.7萬次瀏覽次數。

隨著數位化時代來臨，網路上不乏讓兒少抒發心情、交流意見的平台，但這些寶貴資源依然只限縮在孩子們的同溫層內，無法有效傳達給大眾，亦無法獲得社會重視。據兒盟今年公布的兒童表意行為調查指出，發現目前超過七成的13至18歲學生會主動與親友討論社會事件，同時也有超過五成學生認為政府在制定兒少相關政策時，沒有提供讓兒少參與的機會，顯見現在的孩子對於社會發展及公共議題充滿熱誠，卻苦無發聲管道。

兒福聯盟表示，真正的兒少表意權，除了讓孩子有機會表達自主意見外，更重要的是保障他們「被傾聽及意見獲得考量的權力」。台灣至今仍是講究尊師重道的傳統儒學社會，兒少往往容易被視為思考能力不成熟的一群，在規劃政策制度時我們也很少納入孩子意見，僅以成人的思考角度和觀念邏輯為依歸，間接抹殺了孩子參與社會發展、學習獨立思考的機會。

兒福聯盟誠摯歡迎14至20歲青少年加入「1420Hz兒少發聲平台」，歡迎全國青少年一起共襄盛舉，踴躍發表你對生活的心聲、對兒少政策的意見，從改變自己開始，嘗試讓未來變得更好。