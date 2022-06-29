唯數娛樂於今（29）日宣布新作《神將風雲錄》台港澳事前預約人次突破30萬佳績，並於今日正式上架於雙平台，且同步釋出「天下大勢」核心玩法與開服慶典活動豪禮，最火熱的戰場等你來稱王。現在就加入超世代真・自由派RPG《神將風雲錄》的世界，與眾神將一同手握真正的自由，縱橫馳騁三國戰場！

開服慶典活動曝光，七天登錄活動送傳說武將大喬！

感謝玩家們的熱烈支持，《神將風雲錄》營運團隊準備了豪華的開服慶典活動助主公們初出茅廬屢戰屢勝。除了首週戰力、城戰排行、與武將收集、限時禮包等多項限定好康活動外，還有七天登錄專屬豪禮。主公只要連續登錄遊戲，可獲得元寶、糧草、與高級角色召募券，力挺主公提升開局戰力，勇奪排行。在七天登錄活動中，還能直接獲得傳說級武將「大喬」。大喬是《神將風雲錄》遊戲中目前唯一的「治癒兼護盾系」武將，大招「碧澗流泉」不僅能為友軍添加治療護盾，大喬的被動技能[大招減傷]、[暴擊增益]與[攻擊反彈]特性，不僅是陪伴主公度過新手期的神角外，在後期戰鬥中也是不可或缺的輔助良將，建議主公們可主力培養喔！眾多限定活動只在開服慶典，各位主公千萬別錯過，一定要好好把握，現在就手刀加入《神將風雲錄》吧！

▲開服慶典活動，第一週好康福利千萬別錯過

核心天下大勢玩法釋出，九五至尊可享萬人朝拜！

《神將風雲錄》遊戲中「天下大勢」地圖考究真實歷史設立眾多城池，主公們可以宏觀的思維佈局整場戰役和攻防策略，與其他軍團爭競，角逐九五至尊寶座。而最終獲得九五至尊殊榮的軍團長將可在每日殿堂中接受全服主公的朝拜，且朝拜九五至尊的主公還能獲得獎勵與俸銀，如同古代皇帝賜天下百姓銀兩俸祿般，為此玩法的一大特色。

主公可在「天下大勢」中自立軍團，每週與其他軍團競爭佔領城池，佔領數最多即可獲得進入洛陽爭霸戰六階段資格賽。軍團成員們可以相互合作，利用集火或士氣鼓舞指令輔助提高軍團戰力，增加致勝機率。各軍團進入六階段賽後，參賽軍團在每個階段都可獲得大量豐富獎勵與加成，最終獲勝軍團的軍團長還能獲得九五至尊寶座，可享受為期一週於殿堂上一人之下萬人之上，宛如眾星矚目般的萬人朝拜殊榮。

▲在天下大勢角逐九五至尊寶座，接受萬人朝拜！

軍團自由組建，掛機大地圖輕鬆戰天下

《神將風雲錄》中，主公可自立軍團成為「都尉」，並招兵買馬邀請玩家加入，攜手協力參與攻城戰。攻城期間可同時進行各城池的防守與進攻，都尉所扮演的角色極為重要，由於每位玩家每次可派出隊伍有限，都尉必須有意義並且效率的指揮團員行動，包括在策略地圖上進行有效的人員分配，判斷哪些隊伍該防守城池，哪些隊伍該一舉進攻。而團員也須配合都尉指揮，與眾團員們一同攜手，為自己的軍團贏得榮耀。

不過主公不必擔憂攻城戰的負擔感太重，與傳統攻城玩法不同，《神將風雲錄》的攻城可設定完全掛機的方式進行，令系統自動派隊進攻城池，還限定攻城時間9:00－24:00，到了夜晚強制休息。主公不需時刻盯著畫面提心吊膽，只需要用零碎的時間確認遊戲進度，並適當利用集火指定引導團員攻城方向，實現真正的解放雙手，不肝不農的貼心機制，還給玩家玩遊戲該有的自由，輕鬆戰天下。

▲軍團自由組建，享受輕鬆攻城戰天下

官方FB社團與Discord開通，誠邀主公加入廣納賢才將士！

今日遊戲正式上線，官方也宣布《神將風雲錄》FB交流社團與Discord正式開通，主公們可透過這些社交平台與其他主公互相交流遊戲玩法心得，或招兵買馬應募來自四面八方良才將士。接下來想獲得更多官方消息也可以關注官方粉絲團與官網，將不定期發布更多來自營運團隊的好康獎勵和遊戲最新消息唷！現在就到「Google Play」或「App Store」平台下載《神將風雲錄》，點燃熊熊戰火體驗真自由的三國大世界！