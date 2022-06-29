雲林縣北港鎮萬有紙廠閒置10餘年將開發招商，民眾要求先作好周邊排水設施。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮萬有紙廠因破產閒置10餘年，經資產管理公司整合開發，目前廠區編列為乙種工業用，未來將針對台商回流進行招商，不過周邊遇雨即淹，居民擔心工業進駐後水患會更嚴重，29日縣府相關人員會勘，將先進行周邊排水溝改善，並請開發公司妥善規畫工業區排水系統，以免引發民怨。

萬有紙廠曾是台灣3大紙廠之一，廠區占地14.5公頃，是雲林縣的重要企業之一，後因經營不善宣告破產，經台灣金聯資產管理公司將紙廠土地、廠房等資產整合為單一產權，前年著手整地開發，計畫打造成工業區吸引回流台商進駐。

不過紙廠周邊社區排水系統久未改善，遇雨即淹，居民擔心開發成工業區後，淹水情況會更嚴重，要求開發公司事先作好汙水、雨水排放系統，29日縣議員蔡岳儒邀農田水利署、雲林縣政府水利處、工務處、北港鎮公所、里長等相關人員到場會勘。

蔡岳儒表示，面對汛期與颱風季將屆，必須未雨綢繆先釐清目前的排水問題，再作進一步規畫，開發公司既然有意要在此發展工業，就要先提出排水規畫方案，以免日後與居民產生糾紛，對雙方都不是件好事。

此次會勘結果，一行人初步決議，將由農水署規畫農業排水渠道改善方案；周邊懷仁街社區排水改善將一併進行；開發公司提出把排水引至附近的新街大排，要再作進一步的可行性評估。

社區居民認為，開發公司若能引進低汙染輕工業，可帶動地方發展，大家樂觀其成，但之前紙廠整地、拆除貯槽與大煙囪時，因震動造成住家龜裂，居民未蒙其利先受其害，所以對於日後的排水問題不敢掉以輕心，希望開發公司能提出完善的配套措施，才能創造雙贏，而非引發陳情抗爭。