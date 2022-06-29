美國陸軍的新型輕坦克計畫-「「機動保護火力車輛」(Mobile Protected Firepower,MPF)」終於有了答案，由通用動力陸地系統公司(General Dynamics Land Systems ,GDLS)研發的獅鷲2式(Griffin II)雀屏中選。未來這種坦克，將擔任步兵旅戰鬥隊的掩護火力。

美國陸軍時報(ArmyTimes)報導，美軍提出的進度有些趕，首批量產車預計將在不到19個月內交付，數量是26輛。到 2025 財年第四季就要有第一個作戰營的數量，也就是42 輛車。據GDLS 稱，陸軍計劃在 2025年進入全速生產。

美國陸軍官員稱，在MPF 計劃的前期開發大約大約花費60億美元，其中包括已經在研發和原型車製作的資金。至於該計劃的總生命週期成本（包括維持、軍事建設和人員），估計約為170億美元。

預計輕型坦克將會服役30年，總數量為504輛，大部分採購工作應在2035年完成。

事實上美軍早在1980年代也有輕型坦克研發案，稱為裝甲砲系統(Armored Gun System)並且選定BAE公司為得標廠商，該公司完成了M8波福德(Buford)輕坦克。然而在1996年，該計畫被取消了。

不過到了2015年，美國陸軍發現在反恐作戰、城市作戰時，步兵旅戰鬥隊 (IBCT)欠缺有效的保護火力，這些部隊目前只有悍馬車上的50機槍，或是40公釐MK19榴彈槍，部分安裝TOW 反坦克飛彈，而主戰坦克又過於沉重而不好部署，才會再次提出MPF輕型坦克計畫。

到了2018年，由GDLS和BAE兩家公司進入「決賽」，獲得製作原型樣車的資金，各自交出12輛以提供美軍測試。這兩個公司提出的原型車有很大不同。GDLS 提供了一個新的輕型底盤，配備了高性能動力組和先進的懸架系統，並結合了一個輕量小型化的M1艾布蘭主戰坦克砲塔，它安裝1門105公釐滑膛砲。它還有一個特別之處，引擎安裝在車前，與以色列梅卡瓦坦克有些相似。

獅鷲2輕坦克的測試，車身側邊被燻黑，顯然是排煙火，可見該坦克的引擎安裝在前方。(圖/US Army)

BAE Systems 的設計是以30年前的M8裝甲炮系統為基礎，修改新功能和組件。但顯然這種舊瓶裝新酒的方式不受到青睞，美軍在幾個月前就傾向將BAE淘汰出局。

美軍官員表示， GDLS的坦克在成本、成熟度和生產準備情況都表現的更好，GDLS 在 1 月份將車輛交付給部隊評估，比BAE Systems 早了幾個月，而且BAE因新冠病毒大流行而陷入生產延誤。

BAE Systems 在得知落敗之後表示，雖然本公司的產品沒有被選中，但我們將汲取創新和經驗教訓，並將其應用於未來的工作。