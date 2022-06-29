烏山頭水庫整備維護演練，動用軍警消大陣仗協同演練。(農水署嘉南管理處提供／劉秀芬台南傳真)

烏山頭水庫整備維護演練，動用軍警消大陣仗協同演練。(農水署嘉南管理處提供／劉秀芬台南傳真)

烏山頭水庫整備維護演練，動用軍警消大陣仗協同演練。(農水署嘉南管理處提供／劉秀芬台南傳真)

近年來台灣旱汛極端難以預測，強震發生頻率又增多，為落實防災重於救災，農水署嘉南管理處29日辦理「烏山頭水庫整備維護檢查暨演練」，模擬新送水閘門控制中心及烏山頭電廠遭裝置汽油彈之無人機惡意攻擊，引發火災，動用軍警消民防大陣仗演練。

29日演練於烏山頭水庫送水站及旅客服務中心兩處舉行，實員演練主題為新送水閘門控制中心及烏山頭電廠遭裝置汽油彈之無人機惡意攻擊，引發火災、員工受傷及攔截無人機之緊急應變處置。

高司演練主題為水庫同時遭致災性降雨、強震致溢洪道出現裂縫恐發生潰壩危機之緊急應變處置，這些演練項目都和水庫安全及不可抗之氣候異常衍生豪雨、強震天然災害時可能發生之情況有關。

此次實員演練發現裝置汽油彈之空拍機侵入攻擊水庫重要水利設施，台南市政府警察局刑事警察大隊以無人機攔截槍截斷訊號迫使歹徒無人機迫降至安全處，並及時將汽油彈無人機帶離現場且緝獲遙控者，避免發生恐怖攻擊爆炸事件。

本次演練除了嘉南管理處烏山頭分處及烏山頭水庫風景區分處外，還包括台南市政府警察局刑事警察大隊、麻豆分局、憲兵指揮部台南憲兵隊、官田陸軍203旅、官田區公所、官田消防分隊、台電新營區處、官田區烏山頭里民及水庫協力廠商等單位的人員。

嘉南管理處表示，希望提高水庫管理單位與民眾防災意識與緊急應變能力，並於水庫危機發生前，完成區域聯防機制，確保關鍵基礎設施整體安全防護能量及避難疏散準備，增加防災韌性，避免嚴重災損事故再次發生。