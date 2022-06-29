疫情趨緩民眾出遊意願漸增，鎖定政府國旅補助商機，天成飯店集團宣布旗下各館自7月17日至12月15日推出「悠遊國旅週日至週四」住宿加碼優惠，台北天成大飯店、台北花園大酒店與天成文旅-華山町於平日周日至周四兩人入住優惠2,600元起，使用國旅補助可折抵1,300元等同兩人入住每人650元起，優惠含早餐再加碼贈送1,300元餐飲抵用，天成文旅-蜂巢使用國旅補助折抵1,300元平日入住只要0元，再送你花比麵包坊-蜂巢店200元抵用，此外桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店、天成文旅-繪日之丘及瑞穗天合國際觀光酒店亦推出超值方案可享國旅補助折抵，超值的入住方案先住先補助。

天成飯店集團旗下推出「悠遊國旅週日至週四」指定住宿優惠，除了可享國旅補助亦再享飯店加碼餐飲抵用1,300元，放大加倍國旅補助。入住天成文旅-華山町華山雙人房住宿乙晚超值優惠價2,600元含早餐，搭配國旅補助折抵1,300元，每房只要再付1,300元，入住期間再享超人氣的華山町餐酒館1,300元餐飲抵用，換算等同每人650元用餐則送免費住宿一晚，隨心所欲享用午餐、下午茶、晚餐或酒吧輕食。

入住台北天成大飯店優惠價2,799元雙人入住精緻客房含早餐，搭配國旅補助折抵1,300元，每房只要再付1,499元，再加贈1,300元餐飲抵用，可用於館內翠庭中餐廳或百合西餐廳，住宿期間自由選擇使用。

入住台北花園大酒店全新裝潢雅致客房原價13,200元，限時優惠價3,299元含早餐，搭配國旅補助折抵1,300元，每房只要再付1,999元，約莫1.5折的超值優惠，再加贈1,300元餐飲抵用，可於館內饗聚廚房、翠庭、花園thai thai或Prime One牛排館使用。

天成文旅-蜂巢優惠價1,300元入住精緻雙人房不含早餐，搭配國旅補助等同0元入住再送200元麵包券或天成文旅蜂蜜蘆薈潤膚乳乙瓶入住天成文旅-蜂巢精緻客房優惠價1,300元不含早餐，搭配國旅補助折抵1,300元，等同0元入住，再送你200元花比麵包坊蜂巢店折抵券或天成文旅蜂蜜蘆薈潤膚乳乙瓶，天成飯店集團就是讓你的國旅補助放到最大。

桃園高爾夫俱樂部﹒悅華大酒店一泊二食2,999元起搭配補助優惠兩人同行入住每人只要850元山林圍繞充滿度假氛圍的桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店，擁有國際標準27洞高爾夫球場，中西薈萃的餐飲服務及卓越客房服務，提供旅客舒適放鬆的休憩環境，指定專案「悠遊國旅週日至週四」入住精緻雙人房2,999元含早餐、下午茶，搭配悠遊國旅補助再折1,300元，每房1,699元入住，換算兩人同行入住每人不到千元，輕鬆樂遊。

位於阿里山腳下的天成文旅-繪日之丘是親子遊訪嘉義的旅宿好選擇，以注重在地文化為特色，融合阿里山、檜木、山嵐等在地元素，打造溫馨的繪日印象。住客更可在每日下午3點至晚上6點於大廳享用阿里山高山茶與道地茶點，早上10點至晚上10點使用飯店七樓星空童樂室，包含多達50種以上的古早味零食柑仔舖免費嘗與各式趣味小遊戲、手足球檯、飛鏢機、SWITCH遊戲機…等，12月15日前凡官網或電話訂房之優惠專案，平日週日至週四入住精緻雙人房2,200元起含早餐，悠遊國旅補助1,300元後，兩人同行入住每人每晚只要450元起，遊嘉義正是時候。

高人氣的花蓮瑞穗天合國際觀光酒店，地處花東縱谷環繞，占地2萬坪擁有瑞穗溫泉絕佳的天然資源，以歐風城堡造型聞名，並有台版迪士尼美譽，於房內就可沉浸瑞穗黃金湯洗禮，擁有金色水樂園、室內按摩水療區、三溫暖裸湯區、室內游泳池，以及刺激有趣的跑跑甩尾車，以多元遊憩設施來滿足每個年齡層對旅遊的想望，2022年12月15日前平日週日至週四入住城堡精緻雙人房限時優惠12,540元起，凡官網或電話訂房之優惠專案，皆可搭配悠遊國旅補助1,300元進行折抵，換算每房11,240元起。以上悠遊國旅補助須依觀光局規定並申請方可適用。