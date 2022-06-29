針對28日多家券商及資訊業者提供的股市App下單系統出現當機一事，NCC於29日啟動行政訪查並表示，應該不是中華電信或台灣固網設備故障及停電造成，而是電信業者的網路啟動了保護機制，中華電信為了保護網路避免受到攻擊，其邊界路由器((BGP)設有路由的筆數上限，昨天因為中華電信BGP監測台灣固網的路由筆數超過了警示上線的六千筆，才會在9點58分12秒啟動了機制，造成台固路由器中斷通訊。

NCC副主委兼發言人翁柏宗表示，影響數量是135件，影響的用戶包括部份台灣大行動用戶連結券商、代其它同業轉發訊務、以及台固連結HiNet的用戶這三類受到影響，不只企業用戶，個別用戶在這個時段也受到影響。

至於企業或個人是否可以減收費用?翁柏宗說，看起來「還不到這個層級」，但是仍視各家業者與企業簽訂的契約內容而定，這次不是用戶使用手機無法連上基地台或者是固網無法連上業者網路，而是台固與中華電之間網路互連，因啟動了防護機制產生了彼此的訊務斷訊，無法回應到用戶端減收費用。至於企業要以合約內容為基礎，連續阻斷時間要達12小時，還不符合營運計畫相關事項規定減收5％的範圍。

NCC強調，由於各業者的網路資訊不一，保護機制設定也不相同，雙方應協議合理的保護機制，加強網路監測，遇到有異常時應雙向連繫溝通，除了自動化判定之外也要適當加入檢核再確認的機制，避免類似情形再發生。

翁柏宗強調，雙方未來除了倚賴網定自動化判定，還要加入檢核機制，避免類似情形再發生。

NCC表示，28日訊務中斷時間是早上9:58~10:35，中華電在提供各業者的網路互連，是有與TWIS的業者簽訂異動申請書，建議中華電啟動安全機制過程一定要讓承租人知道，至於中華電與承租人之間約定啟動防護機制的路由筆數上限，也應參考網路頻寬及各網路電信參數，在雙方認知下確定，責任歸屬才會很清楚，NCC也已要求兩家電信業者提出改善計畫。