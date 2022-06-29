電價調漲，人民希望有更穩定電力，不過繼昨天用電警戒後，今天用電又催警報！天氣炎熱今用電量刷新史上第四高，卻不幸遇上太陽光電重區雲嘉南縣市下起大雨，太陽能驟少250萬瓩，加上2部抽蓄水力機組持續掛點，下午備轉容量率一度僅剩3.3％，只要1部大型機組出問題，就要進入限電準備。還未到7月，用電就天天在走鋼索。

台電下午2點起再度通知變電所啟動降壓3％措施，降低供電電壓減少電廠壓力，同時把大甲溪水力等「開到滿」，搭配需量反應、輔助服務等跟民間借電，備轉率才逐步回升。

電力吃緊原因，一方面是今天用電量居高不下，下午1點40分全台尖峰用電來到3904.5萬瓩，擠掉昨天紀錄登歷來第四高。更重要還供電面捉襟見肘，林口2號機大型機組破管遲遲未歸，其80萬瓩容量舉足輕重，再來是台塑化汽電共生機組檢修一再拖延，又少61萬瓩，其他星元等民營電廠也有部分故障。不過最重要的是，大觀2廠與明潭電廠兩座抽蓄水力各有1部掛點。

加上今天降雨集中在雲嘉南縣市，當地太陽光電失去作用，一下子少掉250萬瓩容量，這是一過中午供電就拉警報重要原因。下午備轉容量率一度跌到3.3％，僅剩131萬瓩，約當一部大型與中型機組容量，稍有狀況，隨時進入限電警戒與準備的紅黑燈。

對於未來幾天供電狀況，台電發言人吳進忠說，大觀2號機組停機是斷路器問題，但來台檢修的日本技師染疫會延期，明潭則是變壓器油中氣體含量高，要做濾油或卸油動作來處理，兩者要修好可能要到7月中左右。

他強調，預估本週六林口2機組就會回來，到時供電面就會舒緩。至於周四五電力狀況，因天氣預報降雨不會再下到太陽光電熱區，颱風又在生成，加上剩餘水力機組全上，應無問題。