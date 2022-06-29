交通部以自行車環島路網為主幹，串聯鐵路旅遊、地區型自行車道及特色景點等，規劃出全國16條自行車多元路線，觀光局花東縱谷國家風景區管理處以「徐行縱谷」自行車旅遊品牌，藉由深度漫旅的特色，結合當地自然、人文、景觀與遊憩資源，推動3條自行車路線吸引遊客。

縱管處推出3條「徐行縱谷」自行車新品牌遊程，包含「太魯閣峽谷單車Ｘ洄瀾漫波」、「森林療育Ｘ走入黑熊國」、「稻米文化Ｘ池上田園風光」，讓旅客以自行車騎訪太魯閣峽谷欣賞山海美景、跟著布農族人走入有熊國度瓦拉米步道，或是騎乘在成片稻浪中，走訪關山、池上小鎮。

縱管處處長郭振陵表示，6月30日起3條自行車旅遊產品將會正式於趣吧旅行社上架銷售，同時提供首波的促銷活動給搶先體驗的民眾，第1波「暑假安心遊」促銷活動期間為6月30日至7月31日止，將提供4人同行，團費折扣1000元的優惠，限量290組，額滿為止。

自由行的旅客則可參加「玩騎認證」活動，玩騎花東縱谷任一條多元自行車路線軌跡，就有機會至指定地點兌換限量好禮。縱管處期許，未來能透過自行車徐行的速度，以及自行車／電輔車的輔助，讓旅客更輕鬆、更深度的走訪，並看見花東縱谷豐富的人文風景。