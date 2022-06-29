男子在燒烤店玩食物，蝦頭、肉片都被吸進店家抽煙機內，一旁女性友人也被逗得哈哈大笑。（翻攝自臉書爆廢公社）

認真不覺得好笑！臉書流傳1段燒烤店影片，影片中有名壯男幫忙一旁女生烤肉，豈料，該壯男竟然拿起蝦頭往店家抽煙機靠近，下秒就見蝦頭被吸進抽煙機裡，該壯男玩興大開，又夾起肉片靠近抽煙機，該肉片也被吸進去，一旁女生也被逗得哈哈大笑；網友直搖頭大罵「惡搞還留下證據」、「難怪燒烤店抽風管會有火災發生」

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段15秒影片，影片中是在某燒烤店內，1名壯男正在幫忙烤肉，下秒夾起蝦頭慢慢往店家抽煙機靠近，蝦頭不慎被吸入抽煙機，看似無意行為，該名壯男又夾起肉片往抽煙機靠近，抽煙機也把肉片吸入，該壯男還笑著自己的誇張行為，影片內也聽得到一旁女生被此行為舉止，逗得哈哈大笑；原PO也在貼文寫下「這有什麼好笑的？肉片蝦頭卡在靜電機裡面會故障，發生危險算誰的」。

影片一出，網友罵翻紛紛留言表示「惡搞還留下證據」、「可憐的店家」、「現在的小孩子，唉」、「很多人為了紅，做很多無語的事情，只為當下的快樂，不管後果」、「看完認真不覺得好笑」、「替店家默哀」、「難怪燒烤店的油煙管會著火」、「等等害店家機器故障燒起來」、「難怪燒烤店抽風管會有發生火災」。