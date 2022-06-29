美西霸主太空人29日在跨聯盟對戰痛宰紐約大都會，首局就打下4分並一路領先到底，終場9比1輕鬆獲勝。太空人本月斬斷了紐約洋基的主場15連勝，還3度擊敗國聯最強的大都會。不過此戰大都會先發投手卡拉斯柯（Carlos Carrasco）歸咎於一個錯誤判決影響了整場比賽。

首局上，太空人開路先鋒「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）在兩好球時出棒check swing，一壘審判定艾爾圖維出棒未過半，讓他四壞保送上壘。這對卡拉斯柯造成很大影響，他說：「這有點令人失望，一壘審首局做出了錯誤判決，這完全改變了整個比賽，這本該是一場不同的比賽。」

City of Queens? Nah.



City of Kings. pic.twitter.com/FAUh3H5AeT — Houston Astros (@astros) June 28, 2022

阿土伯隨後被隊友內滾害得出局，但是阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、布瑞格曼（Alex Bregman）接連敲安打亂卡拉斯柯的投球節奏，後面塔克（Kyle Tucker）上來第一球就出棒轟成3分全壘打。總計卡拉斯柯4.1局失6分吞下敗投。

大都會全場8支安打過於分散，兩度錯失滿壘反攻機會，包括9局下半兩出局滿壘，只靠著捕手麥肯（James McCann）四壞保送擠回1分，若沒這分就會慘遭完封了。太空人先發投手瓦德茲（Framber Valdez）8局無失分。

最近10戰大都會僅有5勝5負，被國東同區的勇士追到4場勝差，受傷的王牌投手薛爾瑟（Max Scherzer）才正要開始投復健賽，無緣在下一戰對決太空人王牌韋藍德（Justin Verlander）。