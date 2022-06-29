美國女星安柏赫德與前夫強尼戴普的誹謗官司近期落幕，淪為「好萊塢最討人厭的女人」的安柏赫德，其實曾經獲選為全球最美臉孔，更被整形醫生認為擁有黃金比例的完美五官，然而在庭審中，安柏指控強尼戴普打斷她的鼻子，強尼的辯護律師否認並提出證據打臉，拿出照片表明安柏聲稱自己鼻子被打斷，隔天出席活動時卻完全看不出來，指控安柏赫德都在說謊，更狠酸女方近幾日的表現堪稱演藝生涯代表作。

安柏赫德雖然形象崩壞，但整形名醫認為她擁有「世界最美麗的臉孔」，尤其是她的鼻子，更是完美比例。但安柏卻在出庭時指控強尼打斷她的鼻子，引起外界譁然，但強尼的辯護律師否認並拿出照片表明安柏聲稱自己鼻子被打斷，隔天出席活動時卻完全看不出來。強尼到底有沒有破壞了上帝的傑作？ 恐怕己經變成了羅生門，但是鼻子被打斷後真的有可能恢復原狀嗎？整形名醫說可以！

整鼻權威邱浚彥表示，歪鼻矯正手術不但可以改善外觀，更能決惱人的鼻塞問題。(戴志揚翻攝)

網路上有位正妹小瑜說自己大學時打籃球把鼻樑給撞歪了，發現的時候已經錯過黃金治療期，就連化妝都難以修飾，每一次拍照都要修圖，她表明自己不想隆鼻只是想「歪鼻重建」，不知道該怎麼辦，只好尋求醫美協助，術後順利恢復成原本的模樣，讓她又驚又喜，對自己更有自信。

小瑜說，她選擇的手術方式是自體肋骨隆鼻加鼻截骨，選擇自體肋骨的材料她比較安心，而鼻截骨主要是可以修正突出的地方。

法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，鼻中膈彎曲大部分都是天生的，可能是嬰兒時期出生經過產道擠壓，或是鼻中膈軟骨發育不全，少部分就是外傷碰撞導致鼻骨骨折所引起的鼻中膈彎曲。一般會建議採用自體肋軟骨來做修復，因自體肋軟骨的支撐力強，能當作支架將鼻中膈固定及延長，矯正硬骨彎曲的方式須合併採用鼻截骨手術，才能將彎曲的鼻骨復位。

邱浚彥提醒，歪鼻矯正手術不但可以改善外觀，更解決了惱人的鼻塞問題，但歪鼻的形成原因需要術前經醫師縝密的評估，建議尋找經驗豐富的鼻整形專長醫師，對鼻部解剖構造有充分的了解，才能得到良好有效的解決方式。