睽違3年，東港大鵬灣國際休閒特區將於7月中旬重啟，當中大鵬灣單車站搶先與暑假同步，將於7月1日強勢回歸。（謝佳潾攝）

睽違3年，東港大鵬灣國際休閒特區將於7月中旬重啟，當中大鵬灣單車站搶先與暑假同步，將於7月1日強勢回歸。（謝佳潾攝）

睽違3年，東港大鵬灣國際休閒特區將於7月中旬重啟，當中大鵬灣單車站搶先與暑假同步，將於7月1日強勢回歸，除有40餘輛電輔車供租賃，還推出領騎漫遊行程，宣告擺脫「精選路線卻無車可騎」困境，迎來屏東新興旅遊模式。

大鵬灣環灣自行車道曾被票選為全台十大自行車道、及16條精選路線之一，但自2019年BOT業者退場後，單車租賃服務隨之消失，想到大鵬灣騎單車遊覽的遊客只能敗興而歸。直到去年4月，熱愛單車的東港民宿業者「鐵哥」羅博原自行開設大鵬灣單車站，才緩解遊客無單車可租的窘境。

不過，當時因鵬管處與BOT業者的仲裁案尚未結束，羅博原無法承租原單車館，加上在大鵬灣找不到適合的設站點，導致他的大鵬灣單車站並無具體據點，供租賃的電輔車分散停在鎮內民宿、飯店，但這絲毫不影響他推廣單車觀光的成效。

羅博原指出，大鵬灣單車站是主打領騎漫遊行程，而租賃為輔，他在早期免費提供房客單車騎乘時，發現遊客若是無領騎，他們的反饋都是抱怨天氣熱、很無聊，反之就覺得新鮮有趣，因此他認為單車站不應只提供交通工具，有行程規畫與響導也很重要。

為此，羅博原規畫出7條路線，有大鵬灣生態、東港廟宇文化、新埤潮州綠廊之旅等，從東港騎到其他鄉鎮，掀起屏東新興旅遊模式。羅博原說，大鵬灣單車站經營1年以來，歷經三級警戒，單車出租400餘人次，參加遊程600餘人次，年齡層從坐安全座椅的1、2歲小朋友到80歲阿公阿嬤都有，市場接受度很高。

日前仲裁案告一段落，鵬管處啟動國際休閒特區招商，羅博原如願拿下標案，讓荒廢3年的單車館在今年暑假以「大鵬灣單車站」之名強勢回歸，羅博原說，單車站鄰近遊客中心，相信能為遊客提供更完整、便利的服務，同時強化單車觀光力度。