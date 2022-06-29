疫情持續逾2年，民眾想出國的心蠢蠢欲動，7-11與全家不約而同跨界合作，推出各式異國料理，讓民眾就近就可買到平價的在地美味，預期新品帶動相關業績成長1成以上。
長榮航空與全家聯名推10款鮮食，包含消費者最愛主食咖哩飯，像是「泰式瑪莎曼牛肉咖哩飯」以有咖哩之王美譽的瑪莎曼咖哩為延伸開發，以獨門咖哩為基底加入溫潤的洋蔥醬體提味，再佐上鬆軟馬鈴薯塊及軟嫩牛肉片，口感濃郁溫醇，層次豐富。
另外，經典航線常見的「飛機餐」也同樣進入全家，包括「雞肉奶油斜切筆管麵」、「酸甜魚柳時蔬飯」等。全家過去光是聯名鮮食就創13億銷售成績，看好這波趨勢，預期此次合作能帶動相關品項業績1-2成。
全家也透露研發過程困難處，「飛機餐烹調方式與超商不同，微波火力太強容易讓料理乾巴巴，試的過程吃了不少乾掉的食物。」長榮航空業績受疫情影響，將腦筋動到超商，讓消費者就近買到異國料理，勾起大眾疫後想出國的慾望，順勢替旅遊業鋪路。
7-11發現異國料理種類多元、不同味系皆有擁護者，據內部銷售顯示，夏季以酸辣風味的泰式料理最受消費者青睞，其次則為近年受年輕族群喜愛的韓式料理，近期與泰國米其林一星餐廳「頌丹樂」合作推出系列主食類餐點，也首度於沙拉類別推出「泰式青木瓜絲」冰涼涮嘴，此外，飯後甜品可來上一碗「優菓甜坊摩摩喳喳甜湯」由五星泰籍名廚阿明師親自調味，以西米露、亞達子、地瓜、波羅蜜等南洋風味食材製作，淋上香濃的椰奶，甜而不膩。
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