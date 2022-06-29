台灣及韓國雙方最關注的年度觀光交流活動「第35屆台韓觀光交流會議」，將在明（6/30）日於新竹登場。韓國代表團47名成員已於中午抵台，準備參與明（6/30）日的正式會議，並將於7/1搭機返回韓國。受疫情影響，本屆會議自2020年延期至今，是疫情後兩國雙邊首次的實體會議，對重啟台韓觀光交流具有指標性的意義。

面對國際觀光交流的暫停，台灣觀光協會自2021年7月起，即密切與入境及出境旅行業者及飯店、遊樂園等觀光業者積極商討如何協助重啟國際觀光交流，並向交通部、交通部觀光局、中央疫情指揮中心等單位提出未來開放國際觀光準備的接待SOP及階段性開放國境之建議。此外，在疫情衝擊下，台灣觀光協會仍持續在2020年4月起規劃並提出台韓觀光交流會議、台日觀光高峰論壇之辦理專案，籌備過程幾經波折，兩場會議終於得以在今年成行，分別將於明日，及9月份辦理。

明日登場的台韓觀光交流會議是由台灣觀光協會（TVA）與韓國旅行業協會（KATA）所發起，是兩國觀光業界重要的溝通平台，維繫台韓雙方良好的互動往來，每年在台灣與韓國的城市輪流主辦。台韓雙方都為召開本次會議及邀請觀光業界朋友們付出很大的心力，相信這場會議對疫後推動、恢復雙邊國際觀光交流而言具有重大意義。

受到疫情影響前，透過包機及各項多樣化國際宣傳，2019年台韓雙邊觀光互訪交流近250萬人次，韓國來訪台灣的人次為124萬、台灣到訪韓國的人次為120萬，彼此互為雙方觀光客源國之前五名。今年，期望透過本次會議的主題「後疫情時期活絡台韓國際觀光交流之作為」，針對在後疫情時代規劃更貼近潮流變化及市場需求的觀光策略，探索地方城市旅遊的魅力，並結合科技旅遊的趨勢，拓展雙方觀光產業的發展與想像等議題進行討論，藉由台韓雙方集思廣益，討論具體的內容或對策，為兩國未來的交流發展奠定良好的基礎。

今日台灣觀光協會及交通部觀光局將以台灣美食宴請韓國代表團貴賓，並安排具在地特色的客家舞蹈演出，透過美味佳餚和美妙表演為明日的台韓觀光交流會議揭開序幕，主辦地新竹市政府亦將於明日會議結束後準備經典的新竹觀光行程，希望為韓國旅行業者留下最深刻的印象。