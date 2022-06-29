農金局29日指出，為穩定石斑魚產銷，提供6種政策性農業專案貸款支應延養石斑魚業者營運所需週轉金，配合政策符合延養補助措施資格條件者，不論新貸或舊貸均享有1年免息措施。自7月1日起至8月31日止，就近向農漁會信用部或全國農業金庫申請。

農金局說明，符合專案農貸規定資格之石斑魚養殖業者，如有週轉金資金需求，可申請下列6種低利專案農貸，包括輔導漁業經營貸款、青壯年農民從農貸款、農民經營及產銷班貸款、農民組織及農企業產銷經營及研發創新貸款、農業科技園區進駐業者優惠貸款、農民組織及農企業天然災害復耕復建貸款，另符合延養補助措施資格條件者，並享有1年免息優惠。

農金局進一步說明，符合領有有效陸上魚塭養殖漁業登記證、區劃漁業權執照或專用漁業權入漁證，2021年11月30日前完成各類石斑魚放養量申報之養殖漁民，出具申請補貼之石斑魚於2022年6月30日時仍在養殖且至少延養3個月之切結書者，於2022年7月1日至8月31日期間，向貸款經辦機構申請貸款利息補貼，新貸案件補貼第1年之利息，舊貸案件則補貼自2022年7月1日至2023年6月30日之利息。

農金局表示，有資金需求之石斑魚養殖業者，可向農漁會信用部、全國農業金庫或依法承受農（漁）會信用部之銀行當地分行提出申請。另舊貸案件如有還款困難情形，亦可向原貸款經辦機構申請延期還款。