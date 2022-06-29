許多人臨時肚子餓卻不想再外食或開伙時，都會選擇靠泡麵解決一餐。不過一名女網友表示，自己某日泡泡麵時剛好被阿嬤撞見，結果就被迫加了一堆蔬菜、肉片、各式海鮮，豐富配料完整覆蓋原本的麵體，許多網友看了之後也紛紛驚呼「有一種餓……叫做阿嬤覺得你餓」！

原PO在Dcard發文表示，自己因為下午有點餓泡了一包阿Q統麵，剛要倒粉就被阿嬤撞見，因此被迫加了一堆蔬菜、肉片、蛤蜊、蝦子、滷蛋，甚至阿嬤還問滷蛋要不要加2顆，讓她直呼「難怪我的減肥計劃一直失敗…所以有人看得出來這是一碗泡麵嗎？」仔細觀察照片，可以發現泡麵上每一項都是阿嬤的愛心，豐富度直逼外面販賣的鍋燒麵，

仔細一看可以發現泡麵上不只有最基本的青菜、肉片，還有蛤蜊、蝦子等海鮮，相當豐富。（翻攝自Dcard）

對此，許多網友紛紛表示「圖片與內容物不符」、「阿Q這樣賣的話我直接搬整箱的回家」、「有一種餓……叫做阿嬤覺得你餓」、「阿嬤的疼愛，吃光」、「看起來好像火鍋，阿嬤的愛～要欣然接受」、「好幸福……看起來超好吃」、「果然是阿嬤會幹的事」、「變火鍋了啦」。

還有不少人分析，其實阿嬤加的食材才是減肥會吃的東西，「加的都是很好的原型食材欸！阿嬤懂減肥，錯的是那碗泡麵」、「這樣減肥才比較能成功好嗎，多均衡啊，蛋白質跟蔬菜都有了，乖～以後都要這樣吃，泡麵能先另外燙過更好」、「這樣真的對減肥來說好很多欸（應該感謝阿嬤）」。