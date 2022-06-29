將轉戰桃園市參選市長的新竹市長林智堅29日接受電台專訪表示，過去確實講過不會到桃園、要全力輔選的話，但政治工作者很多時候不是自己能規畫的，好比棒球隊，教練要你去外野或當投手，你就要去，兵單來了就要去報到，對新竹市民當然要說聲抱歉。

林智堅今天晚間接受《寶島全世界》主持人鄭弘儀專訪，林智堅先就外界關心其何時會辭職到桃園投入選舉一事回應表示，他原本打算徵召後盡速辦理交接，也提出1個熟悉市政的人選，來擔任代理市長，但因為確診要7＋7，所以會稍微往後延幾個禮拜，應該會在7月底前完成程序。

而民眾黨立委高虹安近來火力猛烈，炮轟市長、副市長都要辭職，市府要陷入空城，究竟高虹安會不會選？

林智堅表示，他不太敢確定，從政治動作看起來是有準備要選，為何遲遲沒有宣布的原因，他就不得而知。而據他了解，柯文哲看起來很希望她選，好像她遲遲沒有宣布，但從媒體報導看起來，內部有不同意見，高委員也好像多次在媒體上說，選不選她說了算，表示別人說的不代表她的想法。

主持人也提到，過去林智堅曾經說過不會到桃園、會全力輔選的話，如今要辭職去桃園參選，是否違背承諾，要向新竹市人道歉嗎？林智堅表示，他確實這樣說過，這是他個人主觀意願，在當時的時間點，是他自己心裡的想法。

但政治工作者很多時候不是自己能規畫的，政治工作就是這樣，不一定會如自己的預期，包含後來黨徵召他選桃園，他也曾和選對會成員表達過，只要有比他更適合的人選，他也願意全力輔選。

好比棒球隊，教練說要換你上場，要去當救援投手或外野手，身為團隊一份子，就應該要遵守團隊運作，把位置做好，好像接到兵單了，就要去報到，這是責任也是榮耀，責無旁貸，當然，他在被黨徵召那天，就在臉書清楚說明，必須要向市民表示不捨與抱歉，當然對新竹市民要說聲抱歉。

林智堅也初步談到桃園選情，他說，這8年在文燦市長努力下，桃園結構上改變了，不敢說綠大於藍，但至少是平分秋色。

自己觀察文燦市長不只政績做得好，關鍵是勤走基層、政通人和，基層組織相當綿密，這是過去民進黨地方首長比較少見，像他自己就覺得做得沒有文燦好。未來到桃園選舉後，希望鄭文燦與桃園隊夥伴給予協助，其實他已有跟鄭市長和桃園隊夥伴初步討論，尊重他們的安排與期程做請益和拜訪。