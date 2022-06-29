黃明昭明將接任警政署署長。（洪靖宜攝）

警政署長陳家欽決定提前退休，現在確定由高雄市警察局長黃明昭接任，黃明昭在市長陳其邁陪同下現身，黃表示下午才接到通知，代表責任加重，在高雄1年5個多月在基層員警和市府團隊努力下都有穩定成績。另外，他現在接掌署長大位，但現任副署長李永癸和劉柏良都是他的「學長」，黃明昭也說，就任後會向2人請益，相信他們都會樂意指導後輩。

新任警政署長人選，終於宣布由高雄市警察局長黃明昭接任，黃明昭今下午趕回市警局頒發好人好事事蹟員警，並於會中感謝同仁協助幫忙，隨後到高雄市府，並在市長陳其邁陪同下現身。黃提到，今下午接到通知接任署長，是責任加重，會秉持在任何地方服務精神，全力以赴，維護社會治安，在高雄服務1年5個半月，在全體高雄基層員警全心投入協助，以及陳其邁率領的團隊下共同推動高雄治安穩定，在槍擊等重大安件等都有穩定績效。

至於在市長室中與陳其邁談了些什麼？黃明昭說，就是聊高雄防疫、治安維護工作點滴，承蒙市長指導下學習到很多。他也提到，警察工作就是這樣，接收到上級指令該往哪就往哪投入工作，24小時隨時待命。市長陳其邁也表示，一定會感到不捨，相信他的責任會更重，相信他會勇於承擔，表現一定會很好，在黃明昭跟基層員警努力下，去年槍擊案為例6都第二低，今年是最低，展現打擊犯罪和維護治安好成績。

不過現任警政署副署長李永癸以及劉柏良曾擔任過高雄市警察局長，都是黃明昭的「學長」，後續後要如何與2人合作，是否會有壓力？黃明昭則說：「就任後多請益2位學長經驗，相信他們都會指導後進。」

而外界關注的未來高雄市警察局長將由誰接任？黃明昭說這要由中央全盤考量，就任以後會跟長官報告，並與陳其邁協調。陳其邁則回應，中央警政一條鞭，現在的黃局長也就是未來的黃署長，對高雄有深入了解，就任後一定會選一位熟悉高雄治安狀況，以及能力和操守都符合的人選，會尊重中央人事安排也會持續協調。

最後陳其邁表示，警察工作都非常辛苦，黃明昭以警察局為家，就算晚上3點多發個訊息，他還會馬上已讀，還會開玩笑說都沒在睡，有重大案件其實我們都有通電話，防疫治安他親力親為，都基層同仁展現親和力，真的非常辛苦，但基層警察也是功不可沒。

黃明昭為警大外事警察學系51期、警大犯罪防治研究所碩士，畢業後一路向上爬，曾任台北市警察局刑事警察大隊長、雲林縣和基隆市警察局局長、刑事警察局局長、以及內政部警政署警政委員，去年1月接下高雄市警察局長。到去年1月接下高雄市警察局長，現在升署長，仕途可說是一路順遂。