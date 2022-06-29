身背5案的江姓通緝犯落腳花蓮遭逮，警方在其身上起出20顆總重約7.1公克的3級毒品美得眠，除將人解送歸案，也會依違反毒品違害防制條例送辦，並持續溯源偵辦。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

身背5案的江姓通緝犯落腳花蓮遭逮，警方在其身上起出20顆總重約7.1公克的3級毒品美得眠，除將人解送歸案，也會依違反毒品違害防制條例送辦，並持續溯源偵辦。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

年約36歲無業的江姓男子在多縣市涉及5起毒品與詐欺案件，自去年5月起逃亡藏匿成通緝犯，花蓮警方日前獲情資，到花蓮市區一間出租套房將他逮捕，更在他身上起出20顆總重約7.1公克的3級毒品美得眠，除將人解送歸案，也會依違反毒品違害防制條例送辦，並持續溯源偵辦。

警方指出，江男在許多縣市涉及毒品與詐欺案件，分別被花蓮地檢、台中地院、士林地檢、台北地院、台中地檢等多個司法單位發布通緝，因此在各地四處租屋躲藏。

吉安警分局北昌派出所接獲可靠情資，掌握江男在花蓮的落腳處，本月28日深夜11時，前往市區1間公寓2樓查緝。

江男看見警方時，一度謊報自己身份，企圖矇騙過關，但眼尖員警在旁發現其證件，江眼見難逃法網，只好乖乖舉起雙手就逮，而警方也在她的皮包內，起出20顆總重7.1公克的美得眠，依法查扣。

警方表示，此次查獲的3級毒品美得眠屬於一種安眠藥，成份與FM2相同，不當濫用會造成心理上的依賴性，更極易讓注意力無法集中、神智混亂、言行障礙、反射運動能力下降、記憶力減退等症狀，急性中毒更會因中樞神經極度抑制，導致吸呼、血壓、脈博不正常、意識不清。

由於暑假將至，花蓮警方將啟動暑期青春專案，以「防制少年接觸新興毒品」、「防制少年參與詐欺集團或擔任車手」、「避免兒少遭色情行業利用或私密影像遭拍攝及散布」、「防制少年涉足德州撲克等賭場或網路參與賭博」、「少年深夜留連不當場所等偏差行為」為5大主軸，持續加強宣導與查緝。

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