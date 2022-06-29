近年房價上漲、資金外溢至都會區外圍蛋白、蛋殼區，造就不少「鬼城變黃金」，據591調查，今年第一季七都各行政區成交量、價，不少行政區交易量翻倍、房價最高漲幅達七成，包括新北八里、桃園大園、觀音、龜山、新竹芎林、台中梧棲、龍井、台南麻豆、高雄大社、前金，成為全台房市新興熱區。

調查顯示，新竹芎林五年來交易量從12件爆增至130件，增幅近十倍，此外，台中梧棲、新北八里也增加了逾四倍，桃園海線的大園、觀音也都增加逾三倍。價格漲幅部分，這些過去量增明顯的行政區多為1字頭房價區，如今1字頭房價消失，全面站上2字頭，芎林、大園、前金、龜山更站上3字頭，漲幅最高的大園69％，包括芎林、龍井也都在六成以上。

591指出，新竹縣芎林鄉由於在竹北房價爆衝下，鄰近的芎林吸引科技新貴及竹北換屋族到此置產，交易多集中在綠獅與金獅等重劃區，房價從1字頭上漲到3字頭。

交易量大增的逾四倍的台中梧棲與新北八里，前者受惠於台中三井OUTLET在2018年底開幕，加上捷運藍線與海生館議題，使區域內的台中港重劃區推案大爆發；後者則因近年有淡江大橋、八里輕軌及台北港特區土地變更案等，交易多集中在台北港重劃區，兩地皆靠著親民的2字頭房價，買盤主攻小資首購族。

桃園航空城計畫啟動，大量拆遷戶選擇鄰近的大園客運園區以及觀音草漯區域購屋，使大園與觀音受惠，首季交易量均較五年前成長逾三倍，大園受惠近年青埔特定區推案火熱，助攻房市交易量，房價從不到2字頭漲至3字頭，漲幅近七成；觀音則為北部最大工業區，近年受惠台商回流、人口持續流入。