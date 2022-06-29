金門大橋為國內第1座採用預鑄工法的長跨距海上橋梁工程。圖為從浯江溪口水上堡遠眺即景。（ 李金生攝）

楊鎮浯縣長率施工團隊今天下午搭乘工作船，迎接最後一船預鑄節塊的到來。（縣府提供）

實際工程進度達97.48％，預定7月底完成全橋合攏的金門大橋，最後一船預鑄節塊於今天下午運抵工區。（縣府提供）

實際工程進度達97.48％，預定7月底完成全橋合攏的金門大橋，最後一船預鑄節塊於今天下午運抵工區，楊鎮浯縣長親赴碼頭迎接，慰勉施工團隊的辛勞，也期待順利完工和通車。

縣府說明，金門大橋為國內第1座採用預鑄工法的長跨距海上橋梁工程，深槽區主邊橋上構預鑄節塊計有376塊，全數已於去年12月於高雄興達港預鑄場區完成生產，最後一船預鑄節塊於今(29)日下午運抵金門大橋工區。

楊鎮浯縣長率施工團隊搭乘工作船迎接最後一船預鑄節塊的到來，並慰勉團隊辛勞，期許團隊積極推進主橋P44、P46及邊橋P43上構預鑄節塊吊裝作業，完成全線合攏及通車目標。

金門大橋CJ02-2C標接續工程前於2016年11月28日由東丕營造以59億5385萬元得標，同年12月28日開工起計工期，截至2022年6月下旬，實際工程進度為97.48％，預定7月底完成全橋合攏，續行完工、勘驗、驗收、改善、擇期開放通車等作業時程。