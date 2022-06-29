排檔桿通常都沒有花樣，不過近日一名網友在臉書分享，一根外觀為透明球的排檔桿，球體裡還有永生花，由於許多年輕人都未看過，因此感到非常新奇，不少40歲以上的網友則表示，「這是計程車運將的最愛」，照片曝光後勾起眾多網友回憶，引發討論。

一名網友在《爆廢公社二館》貼出汽車內部照片，並表示「有看過這種『夏趴』排檔桿的，現在應該都有30、40歲以上了吧，早期的計程車好像都會裝一支，潮」，只見車內的排檔桿非常華麗，頂部為透明圓形的球體，裡面還包裹永生花，上下兩端用鮮豔顏色暈染，與如今常見的黑色排檔桿不同。

不少網友表示，「看過去還以為是小魔女DoReMi的魔法棒」、「我現在32歲，以前鐵牛車的都會裝這種」、「很小的時候坐計程車時有看過，至少也有30年了吧」、「我阿公的老裕隆就是用這種的」、「我外公家的也有，1994年豐田的瑞獅貨車，小花排檔頭還在用」、「小時候就喜歡小花排擋頭了，尤其最極品的是擬餌釣鉤的，無奈我自己有車時，已經找不到了」。

還有人懷念的表示，「懷念以前排檔桿壞了，用一把螺絲起子插下去，又能繼續跑的時代」、「以前的司機還會在車上擺一大束百合花，上車必暈」、「小時候坐計程車有看過，還有一個外型像蓮花的小煙灰缸，固定在正副坐中間，有些司機還會改裝開車門的把手，一拉門就開了」、「這是以前計程車的標配，還有超濃香水、超大串佛珠」。