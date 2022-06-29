女星峮峮（吳函峮）是中華職棒中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員之一，2017年時在球場應援的影片，因身材太有料爆紅，甚至紅到日本，高人氣程度不僅躍升啦啦隊女神，更成為國民女友；最近峮峮在臉書上PO文求助幫她P圖，沒想到網友們太熱情又有創意，全部大歪樓，其中一張猛男包圍照更吸引千人朝聖。

啦啦隊女神峮峮近期除了在球場邊替中信兄弟應援外，也很用心經營社群平台，不時都會曬出工作花絮照，或分享日常生活瑣事，從來不忘記支持她的粉絲們；28日下午峮峮在臉書PO出兩張在戶外愜意坐地上的照片，罕見向廣大網友求助，「求大神幫我把旁邊的包包P掉」。

峮峮求P圖，結果網友超有創意大歪樓。(圖/ 摘自峮峮-吳函峮臉書)

大多數粉絲都很熱心簡單替她把旁邊的包包修掉，但峮峮簡單的請求意外引起網友無限創意，有的在她旁邊加上男神金城武，也有把峮峮直接P不見只剩下背景，還有《飢餓遊戲》鐵粉把豆花妹P在峮峮旁邊；最邪惡的是，有人還把峮峮P圖變成被猛男們包圍，吸引上千人點讚朝聖，還有人大讚是「P圖天花板」。

峮峮不僅是「Passion Sisters」人氣成員，也活躍於各大節目，目前和「豆花妹」蔡黃汝更是實境綜藝《飢餓遊戲》的固定班底，相當有觀眾緣，知名度也越來越高。