38位身材火辣的烏克蘭年輕女子近期在網路上發起「捐錢拿裸照」的募資活動，這筆錢將協助國家軍隊對抗俄軍，沒想到消息釋出掀起熱烈迴響，才短短5分鐘就收到12人喊聲參與，至今該計畫已籌得超過700,000美金(折合台幣約2080萬元)。

根據《商業內幕》(Business Insider)26日報導，凡是捐錢為國家出一份力的人，都能獲得清純的肉體照養眼，「TerOnlyFans」計畫發起人為一名23歲烏克蘭正妹納斯塔西婭·納斯科（Nastassia Nasko）。

俄軍發起軍事行動幾天後，納斯科身邊友人被困在第二大城哈爾科夫(Kharkiv)，便在網路上尋求大家幫助，卻遲遲沒收到回覆。於是半開玩笑的說「任何幫助我的人都能拿到裸照」，該貼文曝光短短5分鐘內，超過10條訊息如雪片般飛來，連自己都沒想到大絕招竟然奏效，幾天後「TerOnlyFans」計畫就這麼誕生了，據悉Ter是「領土防禦部隊」的縮寫。

目前該募資計畫背後共有38名性感女郎參與，也就是說，民眾只要捐錢給國家軍隊，就能隨機得到成員裸照。報導指出，成員皆是無酬提供福利，至今已收到世界各地包括烏國、荷蘭、法國、英國等地區的幫助，總金額超過700,000美金，其中最高額捐款竟相當於2,800美金的加密貨幣。

Meanwhile, TerOnlyFans: “We are not sex workers, we are trying to raise money for the war."



(Ukrainian women selling their nudes online have already raised $700,000 since March for the troops.) https://t.co/gFBvgop8S6 — Kontra (@counternotions) June 27, 2022

發起人納斯科強調組織與色情網站OnlyFans沒有任何關係，純粹把它與「軍隊」單字結合。她說:「組織杜絕其他請求，我們不是性工作者，只是想盡一份力量為戰爭籌措資金。」