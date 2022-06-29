環保署29日召開環評大會，會中審查高雄捷運小港林園線及北二高增設北土城交流道兩案，經過討論之後，兩案都通過。

根據環評資料顯示，捷運小港林園路線起於高雄捷運紅線R3車站所預留隧道，續採地下隧道往南延伸，經沿海二路、沿海三路、中門路、沿海路四段～沿海路二段，在林園11號公園後爬升，於中芸排水前出土爬升為高架，止於高值化產業園區前，並設有未來延伸至屏東的預留軌道。路線長度總共有11.59公里，包含紅線預留340公尺，總共設7站，分別為6座地下車站及1座高架車站。

捷運局表示，林園計畫區範圍內擁有林園工業區與臨海工業區，前者廠商家數共計33家；後者為目前國內已開發規模最大之工業區之一，廠商家數502家，為一綜合性工業區。計畫區附近更有高雄國際機場、南星自由貿易港區、新材料循環產業園區等。小港林園線通車營運後，可串聯高雄市區與南北各產業園區，亦可避免通勤交通擁塞與交通安全問題，提供良好的大眾運輸服務。

第二案增設土城交流道，開發單位交通部高公局指出，由於中和、土城交流道常有匝道車流回堵所產生交通壅塞，兩交流道匯入地區道路亦已無法負荷匯入及匯出交通量，因應土城暫緩發展區、擬定土城都市計畫、土城醫院等區域都市計畫檢討暨大型開發所引進人口及車流量，因此決定新設交流道來解決問題。