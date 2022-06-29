內政部300億租金補貼方案將於7月上路，為鼓勵房東成為公益出租人，內政部長徐國勇與財政部長蘇建榮聯名發文，邀請房東響應國家政策。

徐國勇表示，房東將合法住宅租給租金補貼戶，政府將直接認定為公益出租人，免申請就可以享有綜合所得稅、房屋稅及地價稅3稅優惠，加入公益出租省很大，請房東放心將房屋出租，一起用好房做好事。

徐國勇指出，這次偕同財政部攜手合作宣導國家居住政策，透過實際計算向社會各界說明，成為公益出租人稅賦優惠真的省很大。

以高雄市鳳山區4樓的老舊公寓、32坪整層住家、租金每月1萬5,000元，適用綜所稅稅率20％、房屋稅稅率2.4％、地價稅稅率千分之10為例，成為公益出租人之前，每年稅金為2萬9,360元。而成為公益出租人之後，每年稅金共3,029元，可省下2萬6,331元。

各地房東可以到內政部不動產資訊平台的「公益出租人專區」查詢。內政部提醒，試算表為範例，實際稅金以稅捐單位為準。

徐國勇呼籲，國家推動居住政策，為創造「房東、房客」雙贏局面，積極建構公益出租人、租金補貼等制度，讓房東、房客都能受到國家照顧。300億元中央擴大租金補貼將於7月1日至8月31日間開放線上申請，在擴大對租屋族照顧之際，也能讓房東感受到實質的租稅優惠。