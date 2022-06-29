上品自6月30日起 得為融資融券交易 18:422022/06/29 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，上市股票上品（4770）自去（110）年12月22日上市至今已滿6個月，且符合上述標準規定，因而，自明（30）日起得為融資融券交易，即開放信用交易。 中信贊助 程思嘉 奪美高球生涯第二冠 北農疫下收回攤位 挨轟落井下石 三洋電等3家上市公司 7月法說登場 #上品 #得為融資融券 #標準 #證交所 #依據 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《證交所》上品明起可融資融券交易 17:392022/06/29 財經 除權息旺季將至，證交所提醒投資人：留意融資券擔保維持率 04:102022/06/24 證券．權證 證交所永續發展路徑圖產業主題宣導會7月登場 20:232022/06/27 財經 2022 ESG高峰會 期交所參展 04:102022/06/25 證券．權證 合併八字沒一撇就發重訊 新光金、台新金各被罰10萬元 00:052022/06/28 財經 兆豐洲際半導體ETF 擁30檔成分股 04:102022/06/24 證券．權證 缺工缺料成本飆 建商推BIM化解 04:102022/06/25 財經焦點 證交所參與ESG高峰會 期企業積極永續轉型 20:122022/06/27 財經 電價今拍板 新北推3政策協助企業節電 18:032022/06/27 生活 證交所 參與ESG高峰會 04:102022/06/29 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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