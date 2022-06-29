證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，上市股票上品（4770）自去（110）年12月22日上市至今已滿6個月，且符合上述標準規定，因而，自明（30）日起得為融資融券交易，即開放信用交易。

中信贊助 程思嘉 奪美高球生涯第二冠
北農疫下收回攤位 挨轟落井下石
三洋電等3家上市公司 7月法說登場
#上品 #得為融資融券 #標準 #證交所 #依據