楊梅區新建新榮市民活動中心，桃園市長鄭文燦（前排）今日出席開工動土典禮。（蔡明亘攝）

桃園市楊梅區新榮里位於楊梅、中壢與新屋交界，有許多高齡人口居住且民宅密集，考量里內無學校、大型宮廟等場所，供民眾集會交流、舉辦活動或選舉投開票，故市府規畫在富裕公園新建市民活動中心，全力克服地形高低差難題，預計明年5月完工。

鄭文燦今出席新榮市民活動中心開工典禮表示，建設團隊將克服地形高低差建3層樓，整體小而美，作為「社區的客廳」適合舉辦各類活動。未來新榮里、雙榮里間的社會住宅用地若興建社宅，也將規畫讓公托中心進駐活動中心，讓年輕家庭有更多育兒空間。

楊梅區公所工務課說明，新榮市民活動中心建設經費約2367萬元，樓地板面積約174坪，1樓為入口梯廳；2樓作市民活動及老人文康中心，外頭還有室外活動廣場；3樓則是綜合活動教室；頂樓為空中小花園，工程預估明年5月完工。

考量當地民眾多為長者，活動中心設有電梯、廁所與坡道等無障礙設施，啟用後結合一旁既有的富裕公園天幕、兒童遊樂場與成人體健設施，有望滿足各年齡層市民的使用需求。

待新榮市民活動中心啟用後，民眾可自公園天幕區進入活動中心1樓，也可從裕榮路進入2樓。楊梅區長邱世源也提到，未來將提供民眾多功能文教康樂與集會活動使用，也作為選舉投開票所場地，區公所將確保工程品質並如期完工。